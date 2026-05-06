Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме подготовят поправки в закон о защите русского языка

Милонов вступился за иностранную музыку на выпускных в школах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Единороссы подготовят поправки к закону о защите русского языка, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Буквально, как мы с коллегами по партии “Единая Россия” увидели сообщения о том, что в ряде школ запретили танцевать под зарубежную музыку, мы, недолго думая и совещаясь, договорились приступить к работе над поправками к закону», — сказал он.

Парламентарий надеется, что первые результаты работы они успеют представить в текущей сессии.

«Защита русского языка — это не запрет детям на выпускном танцевать под песни Уитни Хьюстон. Защита нашего языка лежит в более глубокой сфере, где запрет является не помощником, а настоящим противником», — заключил Милонов.

Закон «О защите русского языка» вступил в силу 1 марта. Он обязывает переводить на русский язык все вывески, указатели, этикетки, рекламу и тому подобное. Использовать иностранные слова можно, только если это зарегистрированные товарные знаки.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше