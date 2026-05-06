В Госдуме подготовят поправки в закон о защите русского языка

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Единороссы подготовят поправки к закону о защите русского языка, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Буквально, как мы с коллегами по партии “Единая Россия” увидели сообщения о том, что в ряде школ запретили танцевать под зарубежную музыку, мы, недолго думая и совещаясь, договорились приступить к работе над поправками к закону», — сказал он.
Парламентарий надеется, что первые результаты работы они успеют представить в текущей сессии.
«Защита русского языка — это не запрет детям на выпускном танцевать под песни Уитни Хьюстон. Защита нашего языка лежит в более глубокой сфере, где запрет является не помощником, а настоящим противником», — заключил Милонов.
Закон «О защите русского языка» вступил в силу 1 марта. Он обязывает переводить на русский язык все вывески, указатели, этикетки, рекламу и тому подобное. Использовать иностранные слова можно, только если это зарегистрированные товарные знаки.