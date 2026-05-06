Салют Победы прогремит в Красноярске 9 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершатся салютом.

Источник: НИА Красноярск

Фейерверк запустят 9 мая в 22:00. Залпы произведут с барж на Енисее — напротив гостиницы «Огни Енисея» и в районе торгового центра «Красноярье». Увидеть салют смогут жители разных районов города.

Лучшие точки для просмотра — сквер Энтузиастов рядом с ТЦ «Красноярье», Центральная и Ярыгинская набережные, остров Отдыха, Караульная гора и площадь Мира, остров Татышев.

Салют начнется после завершения праздничного концерта и станет финальной частью торжеств, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.