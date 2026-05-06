В Калининграде решили не проводить репетиции парада Победы 7 и 8 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«Это были “резервные даты”, но по итогам вчерашней маршировки необходимость в дополнительных тренировках личного состава отпала. Соответственно никаких перекрытий движения в центре города в эти дни не планируется», — говорится в публикации.
Парад Победы в Калининграде пройдёт 9 мая — центр города перекроют с 7:00 до 15:00. Кроме того, с 20:00 до 23:00 ограничат движение на участке Румянцева от Галицкого до Донского и на Гвардейском проспекте от Румянцева до Театральной.
На время проведения парада Победы автобусы пустят в объезд. С подробной информацией об изменении движения транспорта можно ознакомиться на сайте городской администрации.
В этом году парад Победы в Калининграде решили провести без военной техники. В состав пешей колонны войдут 983 человека.
Отметим, что 9 мая в Калининграде также не будут проводить шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы и на территории форта № 5. Завершится день салютом. Он состоится в 22:00.