В примерно 20 тысячах школ страны обновят кабинеты физики, музыки и ИЗО

«Мы уже оснастили кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в порядка 23 тысячах школ Российской Федерации. В этом году у нас предусмотрены субсидии для закупки средств обучения и воспитания для кабинетов изобразительного искусства, музыки и физики. Их получат порядка 20 тысяч школ. В 2027 году планируется оснастить кабинеты математики, химии и биологии», — отметил Реут в ходе круглого стола, приуроченного к конгрессу индустрии детских товаров, который состоится в Москве с 12 по 14 мая.