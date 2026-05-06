В примерно 20 тысячах школ страны обновят кабинеты физики, музыки и ИЗО

Кабинеты физики, музыки и ИЗО обновят в примерно 20 тыс. школ России в этом году при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.
«Мы уже оснастили кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в порядка 23 тысячах школ Российской Федерации. В этом году у нас предусмотрены субсидии для закупки средств обучения и воспитания для кабинетов изобразительного искусства, музыки и физики. Их получат порядка 20 тысяч школ. В 2027 году планируется оснастить кабинеты математики, химии и биологии», — отметил Реут в ходе круглого стола, приуроченного к конгрессу индустрии детских товаров, который состоится в Москве с 12 по 14 мая.
Список учебных заведений, нуждающихся в оснащении, составлен на основе принципа целевой поддержки. При этом ранее оборудованные образовательные учреждения в отборе на получение субсидии не участвовали. В своем выступлении Реут также сообщил, что план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года в том числе предусматривает разработку порядка экспертизы средств обучения и воспитания, включая игры и игрушки, и создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств в детсадах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.