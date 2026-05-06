Еще один трубкозуб родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Второй трубкозуб появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Малыша выкармливают вручную, он потихоньку набирает в весе, рассказали в учреждении.

Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлиненной мордой, заячьими ушами и мускулистым хвостом. Обитают эти животные в Африке. Они ведут ночной образ жизни, роют норы и питаются термитами и муравьями.

«Лимпопо» — второй в России зоопарк, где размножаются эти редкие животные. Первый трубкозуб родился здесь в конце июня 2025 года, в ноябре пятимесячную малышку передали Бахчисарайскому парку миниатюр.