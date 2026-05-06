Патриотическая акция «Фронтовые бригады» стартовала в Нижегородской области. С 4 по 9 мая творческие коллективы навещают ветеранов Великой Отечественной войны с концертной программой. Организаторы взяли за основу формат фронтовых бригад военных лет, которые передвигались вдоль линии фронта и поддерживали боевой дух солдат.
Одними из первых волонтёры поздравили почетных ветеранов Нижнего Новгорода, заслуженных ветеранов Нижегородской области Евгения Макарова, Исаака Ясиновского и Василия Кузнецова. Для них организовали творческое представление — под звуки гармони прозвучали песни военных лет. Ветеранам также передали поздравления с наступающим праздником, вручили цветы, подарки и фотографии с совместных мероприятий.
Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области и НРОО «Лига молодежного самоуправления».
Вместе с волонтерами ветеранов поздравили председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.
Евгений Чинцов отметил, что каждая встреча с фронтовиками бесценна, поскольку они поражают своим жизнелюбием и искренним интересом к происходящему в стране и мире. По его словам, внимание и забота находят отклик в сердцах героев, отстоявших Родину и защитивших мир от фашизма.
«Мы перед ними в неоплатном долгу, поэтому каждый раз с огромной радостью поздравляем ветеранов с нашим главным праздником — Днём Победы, желаем им здоровья и оставаться с нами как можно дольше», — заявил Чинцов.
По словам руководителя НРО ВОД «Волонтёры Победы» Марии Самоделкиной, во время встреч с ветеранами история оживает.
«Фронтовые бригады — это не просто концерт, это разговор поколений. Мы не даём нашим героям забыть, как сильно мы их любим и ценим. Пока в их глазах горит огонь, наша священная обязанность — быть рядом, дарить тепло и говорить спасибо за каждый мирный рассвет», — добавила она.
Как отметил Максим Ребров, з, а плечами Евгения Ивановича Макарова — освобождение Белоруссии и Польши, штурм Кёнигсберга и Берлина, и именно из судеб таких людей складывается свобода страны и возможность говорить на родном языке. По его словам, поколение победителей заслуживает памяти и благодарности, поскольку всем, что есть сегодня, общество обязано именно им.
«Мы хотим использовать каждую минуту, чтобы встречаться с ветеранами, поддерживать их во всем, транслировать их жизненные ценности молодому поколению», — подчеркнул руководитель аппарата Заксобрания региона.