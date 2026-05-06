Эксперт Боев назвал рецепты лёгких салатов для худеющих

Весна — символ лёгкости: в одежде, настроении и, конечно же, питании. Успевшие наскучить за зиму калорийные блюда хочется заменить чем-то простым и свежим, дающим энергию без ощущения тяжести.
Предлагаем разнообразить ежедневное меню салатами: в подборке, подготовленной для читателей krsk.aif.ru экспертом в сфере общественного питания, учёным СФУ Владимиром Боевым, вы найдёте лёгкие овощные закуски и богатые белком варианты, которые не оставляют шансов лишним сантиметрам. Сохраняйте и делитесь с близкими!
Салат со свёклой, апельсином и фетой.
О пользе свёклы можно рассказывать долго: она нормализует микрофлору ЖКТ, оказывает положительное влияние на нервную систему, обладает антидиабетическим, антиоксидантным и противовоспалительным действием. Сочетание овоща с апельсином позволяет создать любимый многими кисло-сладкий вкус, а грецкий орех обогащает блюдо пикантной горчинкой.
Ингредиенты:
Свёкла вареная — 750 г.
Апельсин — 250 г.
Сыр фета — 200 г.
Грецкий орех — 80 г.
Компоненты для заправки:
Оливковое масло — 45 мл.
Мёд — 20 г.
Горчица зерновая — 15 г.
Чеснок — 5 г.
Сок, выделившийся во время нарезания апельсина.
Лимонный сок — 5 мл.
Соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления. Свёклу и очищенный от кожуры апельсин нарежьте кубиками. Сок апельсина налейте в отдельную ёмкость и сохраните. Вымытые орехи подсушите и крупно нарежьте. Смешайте ингредиенты для заправки и соедините полученную массу со свёклой. Добавьте апельсин. Перед подачей посыпьте тёртым сыром и орехами.
Салат овощной с ореховой заправкой.
Простое в приготовлении и невероятно вкусное ароматное блюдо, которое станет прекрасным гарниром для разных видов мяса, птицы и рыбы.
Ингредиенты:
Огурец — 200 г.
Помидоры — 200 г.
Сладкий перец — 150 г.
Красный лук — 80 г.
Зелень — 30 г.
Грецкие орехи — 60 г.
Чеснок — 5 г.
Растительное масло — 30 мл.
Вода — 30 мл.
Яблочный уксус — 10 мл.
Соль — 5 г.
Способ приготовления. Нарежьте овощи. Измельчите орехи, зелень и чеснок. Смешайте подготовленные ингредиенты с маслом и водой. Добавьте соус, посолите. Сдобрите уксусом и аккуратно перемешайте.
Салат капустный с пикантной заправкой.
Хрустящий, оригинальный и необычайно лёгкий в приготовлении салат. Дежурный вариант для ситуации «гости на пороге».
Ингредиенты:
Фиолетовая капуста — 400 г.
Морковь — 150 г.
Огурец — 200 г.
Соль — 3 г.
Компоненты для заправки:
Чеснок — 10 г.
Красный перец — 5 г.
Кунжут — 20 г.
Растительное масло (горячее) — 70 мл.
Соевый соус — 30 мл.
Уксус — 15 мл.
Устричный соус — 15 мл.
Сахар — 10 г.
Кинза — 20 г.
Способ приготовления. Овощи и кинзу нашинкуйте. Подготовьте заправку, смешав все ингредиенты для неё в отдельной ёмкости. Соедините смесь с овощами и бережно перемешайте.
Салат «Четыре стихии».
Богатое белком блюдо, идеально подходящее как для обеда, так и для перекуса.
Ингредиенты:
Куриная грудка — 500 г.
Болгарский перец — 300 г.
Шампиньоны — 300 г.
Помидоры — 200 г.
Салат листовой — 100 г.
Компоненты для заправки:
Растительное масло — 30 мл.
Соевый соус — 45 мл.
Лимонный сок — 30 мл.
Мёд — 20 г.
Горчица зерновая — 5 г.
Способ приготовления. Курицу нарежьте тонкими слайсами и отправьте в разогретый до 160 аэрогриль на 15 минут. Достаньте мясо, доведите температуру до 170 и в течение 15 минут запекайте овощи и грибы. Приготовьте заправку и соедините её с мясом и овощами. Аккуратно перемешайте.
Салат овощной с яблоком.
Когда времени на блюда с многоступенчатой подготовкой нет, а чего-то вкусненького и свеженького хочется, открывайте этот рецепт! Считанные минуты — и вы уже сыты.
Ингредиенты:
Красный лук — 50 г.
Помидор — 150 г.
Перец рамиро — 150 г.
Перец чили — 20 г.
Зелёное яблоко — 100 г.
Компоненты для заправки:
Лимонный сок — 25 мл.
Оливковое масло — 50 мл.
Кинза — 15 г.
Яблочный уксус — 25 мл.
Соль, сахар, перец — по вкусу.
Способ приготовления. Овощи и яблоко нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной ёмкости. Соедините полученную смесь с нарезкой.
Салат с кальмаром.
Низкокалорийный высокобелковый салат для любителей морепродуктов и средиземноморской кухни.
Ингредиенты:
Кальмар отварной — 120 г.
Яйцо — 2 шт (100 г).
Огурец — 140 г.
Зелёный лук — 15 г.
Компоненты для заправки:
Греческий йогурт — 30 г.
Оливковое масло — 5 мл.
Лимонный сок — 5 мл.
Соль — по вкусу.
Способ приготовления. Нарежьте кальмара, яйца и огурец соломкой. Измельчите зелёный лук. Приготовьте заправку, добавьте её в салат и аккуратно перемешайте.
Салат с проростками и бураттой.
Блюдо с мягким сливочным итальянским сыром, снискавшим славу «короля сыров».
Ингредиенты:
Проростки маша — 150 г.
Болгарский перец — 170 г.
Авокадо — 260 г.
Огурец — 200 г.
Помидоры черри — 200 г.
Руккола — 160 г.
Сыр буратта — 200 г.
Компоненты для заправки:
Оливковое масло — 75 мл.
Соевый соус — 45 мл.
Лимонный сок — 30 мл.
Ингредиенты для украшения:
Микрозелень — 10 г.
Смесь перцев — по вкусу.
Способ приготовления. Нарежьте овощи крупными кубиками. Соедините подготовленные компоненты с проростками и рукколой. В отдельной ёмкости смешайте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок и добавьте получившуюся заправку в салат. Тщательно перемешайте. Выложите на блюдо, добавьте буратту. Перед подачей украсьте микрозеленью и/или смесью перцев.
Салат с запечёнными перцами и творожным сыром.
Этот нежный салат составит отличную компанию шашлыку либо другому основному блюду из мяса, птицы или рыбы.
Ингредиенты:
Перец болгарский — 450 г.
Оливки — 60 г.
Кинза — 30 г.
Красный лук — 80 г.
Творожный сыр — 120 г.
Оливковое масло — 30 мл.
Чеснок — 5 г.
Соль — 5 г.
Кедровые орехи — 30 г.
Способ приготовления. Очищенные от семян перцы запеките при 180 до мягкости. Удалите кожицу, нарежьте соломкой. Соедините с нашинкованным луком, оливками и измельчённой кинзой. Вмешайте сыр, масло, нарезанный чеснок и соль. Перед подачей посыпьте орехами.
Салат «Хрустящий».
Салат как базовое блюдо на обед? Почему бы и нет, если в нём есть макароны. Углеводы утолят голод, а овощи сбалансируют состав, насытив блюдо клетчаткой, витаминами и минералами.
Ингредиенты:
Пекинская капуста — 250 г.
Помидоры черри — 200 г.
Макароны из твёрдых сортов пшеницы («бабочки») — 120 г.
Красный лук — 80 г.
Оливковое масло — 20 мл.
Соль — 5 г.
Паприка сладкая — 5 г.
Компоненты для заправки:
Сметана или греческий йогурт — 80 г.
Дижонская горчица — 15 г.
Чеснок — 5 г.
Лимонный сок — 30 мл.
Зелень — 20 г.
Способ приготовления. Отварите макароны до готовности, добавьте масло и паприку, выложите на противень. Запекайте в прогретой до 200 духовке 20−25 минут до хрустящей текстуры. Нарежьте овощи, измельчите зелень. В отдельной миске соедините ингредиенты для заправки. Введите массу в салат и аккуратно перемешайте.