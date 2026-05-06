Эксперт Боев назвал рецепты лёгких салатов для худеющих

В нашей подборке — лёгкие овощные закуски и богатые белком варианты, которые дают чувство сытости и не оставляют шансов лишним сантиметрам.

Источник: АиФ Красноярск

Весна — символ лёгкости: в одежде, настроении и, конечно же, питании. Успевшие наскучить за зиму калорийные блюда хочется заменить чем-то простым и свежим, дающим энергию без ощущения тяжести.

Предлагаем разнообразить ежедневное меню салатами: в подборке, подготовленной для читателей krsk.aif.ru экспертом в сфере общественного питания, учёным СФУ Владимиром Боевым, вы найдёте лёгкие овощные закуски и богатые белком варианты, которые не оставляют шансов лишним сантиметрам. Сохраняйте и делитесь с близкими!

Салат со свёклой, апельсином и фетой.

О пользе свёклы можно рассказывать долго: она нормализует микрофлору ЖКТ, оказывает положительное влияние на нервную систему, обладает антидиабетическим, антиоксидантным и противовоспалительным действием. Сочетание овоща с апельсином позволяет создать любимый многими кисло-сладкий вкус, а грецкий орех обогащает блюдо пикантной горчинкой.

Ингредиенты:

Свёкла вареная — 750 г.

Апельсин — 250 г.

Сыр фета — 200 г.

Грецкий орех — 80 г.

Компоненты для заправки:

Оливковое масло — 45 мл.

Мёд — 20 г.

Горчица зерновая — 15 г.

Чеснок — 5 г.

Сок, выделившийся во время нарезания апельсина.

Лимонный сок — 5 мл.

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления. Свёклу и очищенный от кожуры апельсин нарежьте кубиками. Сок апельсина налейте в отдельную ёмкость и сохраните. Вымытые орехи подсушите и крупно нарежьте. Смешайте ингредиенты для заправки и соедините полученную массу со свёклой. Добавьте апельсин. Перед подачей посыпьте тёртым сыром и орехами.

Салат овощной с ореховой заправкой.

Простое в приготовлении и невероятно вкусное ароматное блюдо, которое станет прекрасным гарниром для разных видов мяса, птицы и рыбы.

Ингредиенты:

Огурец — 200 г.

Помидоры — 200 г.

Сладкий перец — 150 г.

Красный лук — 80 г.

Зелень — 30 г.

Грецкие орехи — 60 г.

Чеснок — 5 г.

Растительное масло — 30 мл.

Вода — 30 мл.

Яблочный уксус — 10 мл.

Соль — 5 г.

Способ приготовления. Нарежьте овощи. Измельчите орехи, зелень и чеснок. Смешайте подготовленные ингредиенты с маслом и водой. Добавьте соус, посолите. Сдобрите уксусом и аккуратно перемешайте.

Салат капустный с пикантной заправкой.

Хрустящий, оригинальный и необычайно лёгкий в приготовлении салат. Дежурный вариант для ситуации «гости на пороге».

Ингредиенты:

Фиолетовая капуста — 400 г.

Морковь — 150 г.

Огурец — 200 г.

Соль — 3 г.

Компоненты для заправки:

Чеснок — 10 г.

Красный перец — 5 г.

Кунжут — 20 г.

Растительное масло (горячее) — 70 мл.

Соевый соус — 30 мл.

Уксус — 15 мл.

Устричный соус — 15 мл.

Сахар — 10 г.

Кинза — 20 г.

Способ приготовления. Овощи и кинзу нашинкуйте. Подготовьте заправку, смешав все ингредиенты для неё в отдельной ёмкости. Соедините смесь с овощами и бережно перемешайте.

Салат «Четыре стихии».

Богатое белком блюдо, идеально подходящее как для обеда, так и для перекуса.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 500 г.

Болгарский перец — 300 г.

Шампиньоны — 300 г.

Помидоры — 200 г.

Салат листовой — 100 г.

Компоненты для заправки:

Растительное масло — 30 мл.

Соевый соус — 45 мл.

Лимонный сок — 30 мл.

Мёд — 20 г.

Горчица зерновая — 5 г.

Способ приготовления. Курицу нарежьте тонкими слайсами и отправьте в разогретый до 160  аэрогриль на 15 минут. Достаньте мясо, доведите температуру до 170  и в течение 15 минут запекайте овощи и грибы. Приготовьте заправку и соедините её с мясом и овощами. Аккуратно перемешайте.

Салат овощной с яблоком.

Когда времени на блюда с многоступенчатой подготовкой нет, а чего-то вкусненького и свеженького хочется, открывайте этот рецепт! Считанные минуты — и вы уже сыты.

Ингредиенты:

Красный лук — 50 г.

Помидор — 150 г.

Перец рамиро — 150 г.

Перец чили — 20 г.

Зелёное яблоко — 100 г.

Компоненты для заправки:

Лимонный сок — 25 мл.

Оливковое масло — 50 мл.

Кинза — 15 г.

Яблочный уксус — 25 мл.

Соль, сахар, перец — по вкусу.

Способ приготовления. Овощи и яблоко нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной ёмкости. Соедините полученную смесь с нарезкой.

Салат с кальмаром.

Низкокалорийный высокобелковый салат для любителей морепродуктов и средиземноморской кухни.

Ингредиенты:

Кальмар отварной — 120 г.

Яйцо — 2 шт (100 г).

Огурец — 140 г.

Зелёный лук — 15 г.

Компоненты для заправки:

Греческий йогурт — 30 г.

Оливковое масло — 5 мл.

Лимонный сок — 5 мл.

Соль — по вкусу.

Способ приготовления. Нарежьте кальмара, яйца и огурец соломкой. Измельчите зелёный лук. Приготовьте заправку, добавьте её в салат и аккуратно перемешайте.

Салат с проростками и бураттой.

Блюдо с мягким сливочным итальянским сыром, снискавшим славу «короля сыров».

Ингредиенты:

Проростки маша — 150 г.

Болгарский перец — 170 г.

Авокадо — 260 г.

Огурец — 200 г.

Помидоры черри — 200 г.

Руккола — 160 г.

Сыр буратта — 200 г.

Компоненты для заправки:

Оливковое масло — 75 мл.

Соевый соус — 45 мл.

Лимонный сок — 30 мл.

Ингредиенты для украшения:

Микрозелень — 10 г.

Смесь перцев — по вкусу.

Способ приготовления. Нарежьте овощи крупными кубиками. Соедините подготовленные компоненты с проростками и рукколой. В отдельной ёмкости смешайте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок и добавьте получившуюся заправку в салат. Тщательно перемешайте. Выложите на блюдо, добавьте буратту. Перед подачей украсьте микрозеленью и/или смесью перцев.

Салат с запечёнными перцами и творожным сыром.

Этот нежный салат составит отличную компанию шашлыку либо другому основному блюду из мяса, птицы или рыбы.

Ингредиенты:

Перец болгарский — 450 г.

Оливки — 60 г.

Кинза — 30 г.

Красный лук — 80 г.

Творожный сыр — 120 г.

Оливковое масло — 30 мл.

Чеснок — 5 г.

Соль — 5 г.

Кедровые орехи — 30 г.

Способ приготовления. Очищенные от семян перцы запеките при 180  до мягкости. Удалите кожицу, нарежьте соломкой. Соедините с нашинкованным луком, оливками и измельчённой кинзой. Вмешайте сыр, масло, нарезанный чеснок и соль. Перед подачей посыпьте орехами.

Салат «Хрустящий».

Салат как базовое блюдо на обед? Почему бы и нет, если в нём есть макароны. Углеводы утолят голод, а овощи сбалансируют состав, насытив блюдо клетчаткой, витаминами и минералами.

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 250 г.

Помидоры черри — 200 г.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы («бабочки») — 120 г.

Красный лук — 80 г.

Оливковое масло — 20 мл.

Соль — 5 г.

Паприка сладкая — 5 г.

Компоненты для заправки:

Сметана или греческий йогурт — 80 г.

Дижонская горчица — 15 г.

Чеснок — 5 г.

Лимонный сок — 30 мл.

Зелень — 20 г.

Способ приготовления. Отварите макароны до готовности, добавьте масло и паприку, выложите на противень. Запекайте в прогретой до 200  духовке 20−25 минут до хрустящей текстуры. Нарежьте овощи, измельчите зелень. В отдельной миске соедините ингредиенты для заправки. Введите массу в салат и аккуратно перемешайте.