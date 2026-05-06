Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже ко Дню Победы открылась выставка, посвященная монетам с изображениями военных лет

Экспозиция работает в библиотеке имени И. С. Никитина.

Источник: Комсомольская правда

В Никитинской библиотеке Воронежа открылась выставка Банка России «Истории Победы». Здесь посетители могут увидеть памятные монеты, которые посвящены вехам Великой Отечественной войны.

— Многие события и герои тех лет попали в объективы фоторепортеров. Кадры разлетелись по всему миру, а спустя годы их ювелирно перенесли на металл художники-медальеры, — рассказали в воронежском отделении Банка России.

Например, на серебряной монете, выпущенной к 70-летию Победы, изображен сюжет самого известного снимка корреспондента ТАСС Евгения Халдея. 2 мая 1945 года на постаменте одной из башен в Берлине он сделал серию кадров, как советские солдаты водружают знамя Победы.

На памятной монете, отчеканенной в серебре к 55-летию Победы, можно увидеть знаменитый снимок Анатолия Морозова. На нем солдат-минометчик Сергей Платов оставляет автограф на колонне Рейхстага.

А на еще одну серебряную монету, которую Банк России выпустил к 60-летию Победы, художники-медальеры перенесли, поместив на полотно знамени, кадр классика советской фотографии Аркадия Шайхета — прибытие поезда Победы на Белорусский вокзал в Москве.

На выставке можно увидеть увеличенные фотографии этих и многих других памятных монет, запечатлевших в металле летопись 1941−45 годов, легендарную боевую технику, мемориалы славы и даже образ неунывающего Василия Теркина. Каждое изображение сопровождает информация о годе выпуска монеты, материале, из которого она отчеканена, и именах тех, кто работал над дизайном.

Экспозиция до 20 мая будет представлена на третьем этаже библиотеки имени Никитина с с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 20:00, выходной день — пятница. Вход свободный.