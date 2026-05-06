В Кинеле предприниматели узнали о визуальной составляющей бренда

Участники мастер-класса узнали, как выделиться на фоне конкурентов и привлечь целевую аудиторию.

Источник: Национальные проекты России

Мастер-класс для предпринимателей «Визуальная составляющая личного бренда» состоялся в городе Кинеле Самарской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации городского округа.

На занятии обсуждались актуальные тренды в визуальном маркетинге, которые позволяют выделиться на фоне конкурентов и привлечь целевую аудиторию. Особое внимание было уделено созданию единого, узнаваемого стиля, который отражает ценности и уникальность каждого предпринимателя. Спикером выступила профессиональный фотограф Евгения Исаева. Она поделилась ценными советами и практическими рекомендациями.

«Мы погрузились в мир психологии восприятия, обозначили ценность личного бренда и разобрали основные задачи контента и профессиональных фотографий, изучили визуал как инструмент продажи для малого бизнеса. Благодарю всех за отклик и присутствие! Пусть все знания, которые были переданы, перерастут в систему и новых клиентов», — подчеркнула Евгения Исаева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.