Единое пособие нуждающимся многодетным семьям в Красноярском крае восстановят проактивно

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю напоминает, что с 22 мая 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся правил назначения единого пособия. Новые нормы позволят сохранить выплаты многодетным семьям, чей доход незначительно превышает установленный порог. Главное нововведение: если среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%, право на пособие сохраняется. Важным условием является подача заявления в последний месяц текущего периода назначения пособия либо в течение трех месяцев после его окончания. Краевое отделение Соцфонда проведет проактивный пересмотр отказов, вынесенных в 2026 году многодетным семьям из-за небольшого превышения дохода. Выплата будет установлена автоматически в размере 50% регионального прожиточного минимума. Родителям не потребуется повторно посещать клиентские службы или подавать новое заявление. О положительном пересмотре решения фонд уведомит семью через портал «Госуслуги». Возможностью продлить единое пособие по новым правилам можно воспользоваться только один раз. Напомним, единое пособие — это ежемесячная государственная поддержка для семей с невысокими доходами. Выплата предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и на детей в возрасте до 17 лет.