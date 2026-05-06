Треть учителей в России составляет молодежь — Сергей Кравцов

«С каждым годом усиливается внимание абитуриентов к выбору профессии педагога. В 2025 году число заявлений в педагогических вузах на направления подготовки в сфере “Образование и педагогические науки” превысило 546 тысяч. Ежедневно вузы получали порядка 10 тысяч заявлений на педагогические специальности, а конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место. Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тысяч учителей до 39 лет — 32,5% от общего количества учителей. Мы видим, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Это важный ресурс для развития всей системы образования», — отметил глава ведомства.