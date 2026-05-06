Треть учителей в России составляет молодежь — Сергей Кравцов

Интерес к педагогической профессии в России растет, в школах уже работает более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет, что составляет 32,5% от общего числа педагогов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«С каждым годом усиливается внимание абитуриентов к выбору профессии педагога. В 2025 году число заявлений в педагогических вузах на направления подготовки в сфере “Образование и педагогические науки” превысило 546 тысяч. Ежедневно вузы получали порядка 10 тысяч заявлений на педагогические специальности, а конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место. Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тысяч учителей до 39 лет — 32,5% от общего количества учителей. Мы видим, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Это важный ресурс для развития всей системы образования», — отметил глава ведомства.
Он добавил, что отдельное внимание Минпросвещения России уделяет повышению качества подготовки и профессионального роста педагогов. Так, при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» в 9 педагогических вузах страны организовано обучение для 35 тысяч учителей, преподающих предметы естественно-научного цикла и точные дисциплины.
Также реализуется комплекс системных мер, включая обновление федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение единых линеек учебников, расширение программ повышения квалификации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.