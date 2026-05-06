В Калининградской области сокращается число хозяйствующих субъектов

На 1 апреля 2026 года число хозяйствующих субъектов в Калининградской области уменьшилось по сравнению с 1 апреля 2025 года на 377 единиц и составило 32,4 тыс. единиц.
Из 32409 предприятий и организаций, учтённых в территориальном разделе Статрегистра, 32012 являются юридическими лицами, 397 — филиалами, представительствами и другими организациями без прав юридического лица. В региональной базе данных учтено 39900 индивидуальных предпринимателей.
Наибольшее число организаций сосредоточено в торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, строительстве, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах.
За период с начала 2026 года зарегистрировано 284 организации, количество официально ликвидированных организаций составило 374 единицы.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.