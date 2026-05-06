В чувашском городе Шумерле школьники посетили производство спецтехники

Ученики гимназии № 8 в городе Шумерле Чувашской Республики побывали на предприятии «Комбинат автомобильных фургонов». Мероприятие организовали по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Экскурсию провел заместитель начальника отдела кадров Евгений Албутов. Он не только показал производственные цеха, но и подробно рассказал о технологическом процессе выпуска специальных фургонов. Также ребята узнали, какие кадры востребованы на заводе и какие меры поддержки ждут молодых специалистов. Кроме того, школьники интересовались условиями труда, перспективами роста и возможностью трудоустройства по программе целевого обучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.