В Калининградской области будут судить переводчика за кражу 40 тысяч долларов у директора корейской компании

Сопровождая директора компании, переводчик узнал о наличии у него крупной суммы и желании сдать деньги на хранение в сейф отеля. Когда руководитель пояснил администратору, что распоряжаться средствами может только он, переводчик намеренно неверно передал смысл, заявив, что доступ к сейфу может получить и он сам. Позднее мужчина получил ключ и забрал 40 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей), распорядившись деньгами по своему усмотрению.