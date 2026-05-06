Пляжные территории в Ялте подготавливают в плановом режиме

Арендаторы пляжных территорий в Ялте ведут подготовку в соответствии с планом, сообщила глава городской администрации Янина Павленко на аппаратном совещании.
«Пляжные территории арендаторы готовят в плановом режиме. На месяц задерживается сдача пляжа “Дельфин”, который ремонтируется за счет средств федерального бюджета», — отметила Павленко.
Несмотря на задержку, по ее словам, ход работ взят на контроль и будет ежедневно контролироваться.
Кроме того, на совещании обсуждался вопрос срочного ремонта нескольких объектов. В частности, речь шла о восстановлении части дороги на шоссе Дражинского и на Мисхорском спуске. Также планируется провести ремонт подпорных стен. В ближайшее время из резервного фонда будут выделены деньги на ремонт подпорной стены в русле реки рядом с Овощным рынком.