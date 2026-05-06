Ввод жилья в Калининградской области упал на 41,6% по сравнению с началом 2025 года

Это на 41,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Калининградстат.
Население построило 753 дома площадью 95,3 тысячи квадратных метров — это 61,3% от всего введённого жилья. На садовых участках появился 281 дом (26,3 тысячи квадратов), что на 63% ниже показателя первого квартала 2025 года.
Объём строительных работ составил 15,7 миллиарда рублей — 75,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. На конец марта портфель заказов строительных организаций (без учёта малого бизнеса) оценивался в 19,75 миллиарда рублей, что обеспечивает загрузку на 4 месяца.