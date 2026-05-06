В Калининградской области до 17 мая ввели запрет на вход в лес и въезд на машинах

В Калининградской области с 5 по 17 мая 2026 года включительно действуют ограничения на.

Источник: Kaliningradnews

пребывание граждан в лесах. Также запрещён въезд транспортных средств во все лесные массивы региона.

Что именно нельзя: проводить культурно-массовые мероприятия в лесах;проезжать на машинах в лесные массивы (исключение — дороги общего пользования и транспорт, занятый на охране лесов);находиться в лесу гражданам (кроме тех, чья работа связана с лесом);разводить костры, сжигать мусор, стерню, порубочные остатки, проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда и на территориях, примыкающих к лесам.

Власти просят жителей и гостей региона соблюдать ограничения — большинство лесных пожаров происходит по вине человека.

Если заметили дым в лесу, надо сообщить по номеру 112 или на прямую линию Центра тушения лесных пожаров: 8 (4012) 96−78−76, 93−90−07, 52−93−14.