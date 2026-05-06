Число предприятий в Калининградской области за год сократилось на 377 единиц

Калининградстат опубликовал данные о хозяйствующих субъектах в регионе на.

Источник: ИА Прибыль Ru

1 апреля 2026 года. Их количество уменьшилось по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 377 единиц и составило 32,4 тысячи.

Из 32409 предприятий и организаций, учтённых в Статрегистре, 32012 — это юридические лица, а 397 — филиалы и представительства без прав юрлица. Кроме того, в регионе зарегистрировано 39900 индивидуальных предпринимателей.

Больше всего организаций сосредоточено в оптовой и розничной торговле (включая ремонт автомобилей и мотоциклов), строительстве, операциях с недвижимостью, транспортировке и хранении, а также в обрабатывающих производствах.

С начала 2026 года в регионе появилось 284 новые организации, а 374 предприятия официально ликвидировали.