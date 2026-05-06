Ввод жилья в Калининградской области обвалился на 41,6%

В I квартале 2026 года в Калининградской области введено 798 жилых домов, или 1,7 тыс.

Источник: ИА Прибыль Ru

квартир, общей площадью 155,4 тыс. кв. метров, что на 41,6% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

Населением построено 753 жилых дома общей площадью 95,3 тыс. кв. метров, или 61,3% от общего объёма жилья, введённого в I квартале 2026 года. Из них на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построен 281 жилой дом общей площадью 26,3 тыс. кв. метров, что на 63% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I квартале 2026 года составил 15,7 млрд рублей, или 75,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года.

На конец марта 2026 года общий объем заказов (контрактов) на проведение строительного подряда организациями (средняя численность работников, которых превышает 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) в последующие периоды составил 19751,4 млн рублей. Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами на конец марта составила 4 месяца.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.