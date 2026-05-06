Как создают фасад для Суриков-центра в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Одним из ключевых элементов будущего здания Суриков-центра станет фасад из алюминиевых кассет, которые специально разработаны для этого культурного объекта.
Департамент градостроительства рассказал, как производятся эти элементы. Этим занимается красноярский завод «Краспан». Листы металла поступают на предприятие в рулонах, после чего проходят несколько этапов обработки: их раскраивают по размеру, перфорируют лазером, формируют линии сгиба, окрашивают и собирают с помощью фасадных заклепок.
В результате получаются кассеты разных форм — прямые, выпуклые и вогнутые. По задумке архитекторов, они напоминают лоскуты кружева или мазки кисти художника, что отсылает к тематике будущего центра.
Один такой элемент весит около 8,5 кг. Производитель заявляет, что срок службы фасада может достигать 50 лет. Конструкция устойчива к сильным перепадам температур — от −60 до +60 градусов, а дополнительную защиту от коррозии обеспечивает порошковое покрытие.
«Технологии проектирования кассет мы отрабатываем с 2025 года с заказчиком и архитекторами. Тщательно выверяем технологии, чтобы при производстве изделия были долговечными и аккуратными, с идеальной перфорацией, чёткими линиями соединений. Рассчитываем, что фасад “Суриков-центра” будет радовать горожан и гостей города долгие годы», — рассказала заместитель гендиректора «Краспан» Оксана Берзан.
Металлокаркас для крепления фасадных кассет изготавливают в Железногорске, уточнили в пресс-службе ведомства.