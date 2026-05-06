Названы цены на жильё в Калининградской области по итогам I квартала 2026 года

В I квартале 2026 года средняя цена одного квадратного метра площади квартир на.

Источник: KaliningradToday

первичном рынке жилья Калининградской области составила 151387 рублей, на вторичном — 150340 рублей. Такие данные приводит Калининградстат.

За год (I квартал 2026 к I кварталу 2025) квартиры на первичном рынке подорожали на 11,9%, на вторичном — на 5,9%. По сравнению с предыдущим кварталом (IV квартал 2025) рост на первичке составил 3,4%, на вторичке — 2,3%.

Типовые квартиры среднего качества: на первичке — 133 тыс. руб./кв. м, на вторичке — 126,5 тыс. Квартиры улучшенного качества: на первичке — 161,6 тыс., на вторичке — 166,5 тыс. (вторичка дороже, чем новостройки). Элитные квартиры: на первичке — 272,5 тыс., на вторичке — 293,7 тыс. Квартиры низкого качества (только вторичка): 84,6 тыс. руб./кв. м.

Таким образом, цена квадратного метра почти сравнялась как на первичном, так и на вторичном рынке, но в «улучшенном» и «элитном» сегментах вторичное жильё пока дороже.