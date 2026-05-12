Нестандартный Урал: где искать яркие впечатления

Челябинская область
При желании открыть для себя Челябинскую область с необычной стороны стоит рассмотреть четыре локации, перечисленные ниже. Здесь вы сможете покормить лосей, прыгнуть со скалы над горной рекой, рассмотреть необычные минералы и сфотографироваться рядом с мини-версией Эйфелевой башни.
- Дом лося «Сохатка»: реабилитационный центр для лосей, попавших в беду. Здесь можно узнать больше о жизни лосей и их повадках, а также пообщаться с животными.
- Экстрим-парк GRIFON: живописно, высоко, экстремально. В парке можно не только получить острые ощущения от прыжка со скалы на веревке, качании над обрывом или спуска на троллее, но и сделать шикарные снимки на фоне притесов и долины реки Ай.
- Ильменский заповедник: посетители могут пройти по экотропам среди сосновых лесов, посетить музей с внушительной коллекцией минералов и увидеть биологическую 33-метровую диораму с пейзажами заповедника.
- Село Париж (Нагайбакский район): у челябинцев свой Париж, в котором есть даже 50-метровая копия Эйфелевой башни. Можете убедиться сами.
Все яркие впечатления и необычные форматы досуга проект «VK Места» собрал в одном маршруте — «Необычные выходные в Челябинской области».
Тюменская область
Регион умеет удивлять — здесь легко найти занятия на любой вкус, если хочется не просто отдохнуть, а получить новые эмоции и впечатления. От прогулок по живописным набережным до знакомства с настоящим медом и нефтяным делом — мы собрали места, где каждый найдет что‑то свое.
- Набережная реки Туры: находится в центре Тюмени и считается символом города. Это единственная четырехуровневая набережная в России, по которой точно стоит погулять.
- Пасека Панышевых «Медовый двор» (Друганова): отличное место, чтобы познакомиться с пчеловодством, поучаствовать в тематических мастер-классах и попробовать вкус уральского меда.
- Мост влюбленных в Тюмени: подойдет для незабываемого ночного свидания. Это вантовый пешеходный мост, который соединяет берега Туры. В темное время суток освещается иллюминацией.
- Учебный полигон в селе Успенка: на площадке готовят специалистов нефтегазовой отрасли посредством имитации реальных производственных процессов. Этот полигон стал декорацией к фильму «Сибириада». Посетить место можно только в составе организованной экскурсии.
- Открытый термальный бассейн базы отдыха «Верхний бор»: в нем используют минеральную воду из собственной скважины глубиной более 1,2 км. Вокруг территории базы растут высокие сосны, гарантируя не только красивые виды, но и характерный хвойный аромат.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Собрали подборку мест, где можно зарядиться энергией, получить яркие впечатления и открыть для себя регион с неожиданной стороны.
- Стойбище Сопочиных: возможность погрузиться в быт кочевников, покормить оленей и покататься на оленьих упряжках.
- Экофабрика «Этника»: погружение в культуру малочисленных народов Севера через сладости. На фабрике можно взять экскурсию с мастер-классом, чтобы самостоятельно сделать плитку шоколада и упаковать мармелад на автоматическом упаковщике.
- Океанариум «Акватика» в Когалыме: масштабный океанариум, в котором можно не только посмотреть на морских обитателей, но и погрузиться в главный морской аквариум и поплавать рядом с акулами и скатами.
- Хаски‑центр: зимой посетителей катают в упряжках, а летом отправляют в дог-трекинг. Отличный вариант активного отдыха для любителей животных.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Помимо бескрайней тундры и сурового климата, Ямал предоставляет немало возможностей для запоминающегося отдыха. Здесь можно сделать фото на границе полушарий, увидеть северное сияние или отправиться на рыбалку.
- Стелла «66 параллель» в Салехарде: расположена на месте прохождения 66 параллели — символической границе Заполярья. Пересеките полярную черту и почувствуйте себя первооткрывателем.
- База «Хон‑Юш»: для тех, кто мечтает о настоящей северной рыбалке. Посетителям предоставляют снасти, лодки и помощь егеря.
- Полярно‑Уральский природный парк: помимо природы, место будет интересно любителям пощекотать нервы «мертвой железной дорогой» времен ГУЛАГа и рудником Харбей. Они доступны к посещению.
- Охота за северным сиянием: конкретной локации нет, но гиды могут подсказать лучшее время и вывезти в места с более красивым видом. Сияние можно увидеть с конца августа до начала апреля.
Свердловская область
Если хочется не просто посидеть в кафе, а по‑настоящему зарядиться впечатлениями, Свердловская область приготовила немало сюрпризов.
- Верхотурский кремль: самый маленький кремль нашей страны с хорошо сохранившейся территорией.
- Ural Vision Gallery: большое арт-пространство, наполненное современным искусством. Что это даст, если не яркие эмоции? Галерея организует лекции, кураторские экскурсии и образовательные программы.
- «Екатеринбург Арена»: крупнейшее спортивное сооружение на Урале, домашняя арена футбольного клуба «Урал». Посетить стадион можно и вне матчей во время экскурсии с гидом.
- Музей-театр «Барабанный дом»: место, где музейное пространство совмещено с интерактивным театром. Посетители становятся активными участниками музыкально‑театрализованных экскурсий и мастер‑классов.
Курганская область
Когда обычные экскурсии надоели, приходит время для необычных мест и новых впечатлений. Если вы хотите просто хорошо провести время, эта подборка для вас.
- Святилище «Савин-1»: археологический памятник эпохи энеолита, его еще называют «зауральским Стоунхенджем». Считается, что его использовали как святилище-обсерваторию. Здесь реконструированы древнейшие астрономические сооружения: столбы и рвы, выстроенные по сторонам света.
- Комплекс «Баден-Баден Термы Курган»: сложно назвать это активным отдыхом, но приятным и ярким — точно можно. Всесезонный термальный курорт с купанием в термальном бассейне, посещением бань, саун и другими развлечениями.
- Веревочный городок в Центральном парке культуры и отдыха: для любителей адреналина и испытаний на ловкость. Несколько трасс разной сложности с различными препятствиями как для детей, так и для взрослых.
- Страусиная ферма: контактный зоопарк, где проживают свыше 30 видов различных животных и птиц. Некоторых животных можно кормить специальным кормом и гладить.