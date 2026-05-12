Нестандартный Урал: где искать яркие впечатления

Святилище «Савин-1»: археологический памятник эпохи энеолита, его еще называют «зауральским Стоунхенджем». Считается, что его использовали как святилище-обсерваторию. Здесь реконструированы древнейшие астрономические сооружения: столбы и рвы, выстроенные по сторонам света.

Комплекс «Баден-Баден Термы Курган»: сложно назвать это активным отдыхом, но приятным и ярким — точно можно. Всесезонный термальный курорт с купанием в термальном бассейне, посещением бань, саун и другими развлечениями.

Веревочный городок в Центральном парке культуры и отдыха: для любителей адреналина и испытаний на ловкость. Несколько трасс разной сложности с различными препятствиями как для детей, так и для взрослых.