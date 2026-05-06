Минтранс Беларуси сказал об изменениях в перевозках, затрагивающих и пассажиров

Ряд нововведений начнут действовать не в этом году. Например, с 1 января 2028 года во всех автобусах на внутренних рейсах должны быть установлены средства видеофиксации. А до 2030 года в транспорте на междугородных маршрутах будут обязательными для использования трехточечные ремни безопасности. Для маршрутных такси и туристических автобусов данное правило станет обязательным уже с начала 2027 года.