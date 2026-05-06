Минтранс Беларуси сказал об изменениях в перевозках, затрагивающих и пассажиров

В Беларуси начинают действовать новые правила перевозки в транспорте и такси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вступают в силу обновленные правила автомобильных перевозок, изменения затронут и пассажиров тоже. Подробнее рассказали в эфире телеканала СТВ.

Согласно новым правилам, водители такси теперь будут обязаны информировать пассажиров о примерной стоимости поездки при посадке «от борта», до того, как машина поехала.

Также перевозчики не должны будут проходить специальные обучающие курсы, которые ранее являлись обязательными. А менять способ оплаты при перевозке теперь имеет право только пассажир. Это даст белорусам больше гибкости при расчетах и защитит их интересы в непредвиденных ситуациях.

Ряд нововведений начнут действовать не в этом году. Например, с 1 января 2028 года во всех автобусах на внутренних рейсах должны быть установлены средства видеофиксации. А до 2030 года в транспорте на междугородных маршрутах будут обязательными для использования трехточечные ремни безопасности. Для маршрутных такси и туристических автобусов данное правило станет обязательным уже с начала 2027 года.

Также в правилах конкретизировали обязанность автомобильного перевозчика заключать с водителями именно трудовые договора.

— Ранее недобросовестные перевозчики использовали данную возможность для заключения гражданско-правовых договоров и для подмена трудовых понятий, — прокомментировал Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

