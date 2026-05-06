Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русскую кухню планируют включить в список мирового наследия

Русскую кухню внесут в список мирового наследия после утверждения ГОСТов.

Российская кухня может получить статус мирового культурного наследия. Первым шагом к этому станет принятие отдельного ГОСТа на традиционные блюда, заявил глава Роскачества Максим Протасов.

Как пишет Ямал 1 со ссылкой на ТАСС, ГОСТ ляжет в основу доказательства уникальности и ценности русской кухни для всего мира. После утверждения национального стандарта ведомство планирует оформить официальную заявку в ЮНЕСКО.

Кроме того, Роскачество намерено запустить сертификацию ресторанов, в том числе зарубежных, которые будут работать по этому стандарту. Протасов пояснил, что так в отрасли появится единое понимание того, что именно считать настоящей русской кухней, а посетители смогут рассчитывать на гарантированно высокое качество блюд.

Проект ГОСТа уже вынесли на общественное обсуждение. Документ разработала рабочая группа при Минпромторге вместе со специалистами Роскачества.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.