Русскую кухню планируют включить в список мирового наследия

Российская кухня может получить статус мирового культурного наследия. Первым шагом к этому станет принятие отдельного ГОСТа на традиционные блюда, заявил глава Роскачества Максим Протасов.
Как пишет Ямал 1 со ссылкой на ТАСС, ГОСТ ляжет в основу доказательства уникальности и ценности русской кухни для всего мира. После утверждения национального стандарта ведомство планирует оформить официальную заявку в ЮНЕСКО.
Кроме того, Роскачество намерено запустить сертификацию ресторанов, в том числе зарубежных, которые будут работать по этому стандарту. Протасов пояснил, что так в отрасли появится единое понимание того, что именно считать настоящей русской кухней, а посетители смогут рассчитывать на гарантированно высокое качество блюд.
Проект ГОСТа уже вынесли на общественное обсуждение. Документ разработала рабочая группа при Минпромторге вместе со специалистами Роскачества.
