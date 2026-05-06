Студенты СФУ побывали в Историческом квартале и посмотрели, как в Красноярске восстанавливают старые дома

Студенты направления «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета выехали на практическое занятие в Исторический квартал на улице Горького. В нем приняли участие 10 человек вместе с преподавателем.
Будущим архитекторам показали отреставрированные деревянные дома, внутренний двор и флигели, а также рассказали, как сохраняются исторические элементы и как здания адаптируют под современное использование.
Исторический квартал — один из примеров того, как в городе работают с архитектурным наследием. Здесь удалось не только восстановить отдельные здания, но и воссоздать целостную среду конца XIX-начала XX века.
«Для студентов это возможность увидеть живой пример того, как историческое наследие не просто сохраняется, а становится частью современной городской среды. Такие проекты помогают лучше понять, как работать с подлинной исторической архитектурой и при этом учитывать требования сегодняшнего дня», — отметила преподаватель Института архитектуры и дизайна СФУ Екатерина Дашкевич.
В 2017 году по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски в Красноярске начался проект по восстановлению Исторического квартала на улице Горького. За четыре года специалисты отреставрировали шесть старинных деревянных домов, каждое из которых является памятником архитектуры. Сегодня такие объекты становятся не только частью городской среды, но и площадкой для обучения будущих специалистов.