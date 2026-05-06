Студенты СФУ побывали в Историческом квартале и посмотрели, как в Красноярске восстанавливают старые дома

В 2017 году по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски в Красноярске начался проект по восстановлению Исторического квартала на улице Горького. За четыре года специалисты отреставрировали шесть старинных деревянных домов, каждое из которых является памятником архитектуры. Сегодня такие объекты становятся не только частью городской среды, но и площадкой для обучения будущих специалистов.