Вакантное место в составе общественной палаты займет директор Фонда грантов губернатора Прикамья

Напомним, общественная палата седьмого созыва начала работу в феврале этого года. Александр Маслов был выдвинут в состав общественной палаты губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В начале апреля господин Маслов был назначен и. о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа, после чего покинул состав палаты. Стоит отметить, что в общественной палате осталось еще одно вакантное место — в апреле о выходе из ее состава сообщил Алексей Грибанов, возглавивший региональное отделение «Партии пенсионеров».