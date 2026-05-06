Галина Заболотская: Туристы едут к нам за «калининградской Мадонной»

В этом году Калининградская область отмечает важный юбилей: 80-летие с момента своего основания. Столько же, можно сказать, исполняется и изобразительному искусству Янтарного края — оно уходит корнями как раз в 1946 год, когда разрушенный войной регион начали возрождать из пепла. Именно искусство тогда проложило мост между совершенно незнакомой для первых переселенцев землей и основной территорией огромной страны. О судьбе художников и их работах, которые прошли путь от агитационных плакатов до первой в истории страны биеннале, в интервью «РГ» рассказала директор Калининградского областного музея изобразительных искусств Галина Заболотская.
Галина Валентиновна, не секрет, что первые послевоенные годы были невероятно тяжелыми. Как вообще в этих условиях могло зародиться искусство?
Галина Заболотская: Наш случай уникален, поскольку искусство зарождалось вместе с регионом. Однако возникновение новых институтов было невозможно без четкой идеологической программы. В сентябре 1947 года было учреждено производственно-творческое кооперативное товарищество «Калининградский художник», объединившее на этапе создания семерых калининградских мастеров. По сути, это была художественная артель, которая выполняла необходимые на тот момент заказы на художественную продукцию — вывески, стенды, реклама. Члены товарищества украшали площади Калининграда, оформляли интерьеры общественных зданий, помещения для массовых мероприятий.
Чтобы область не чувствовала себя оторванной от основной части страны, в 1950 году на ее территории было создано Калининградское отделение Союза художников СССР.
А когда начали появляться первые выставки? Чему они были посвящены?
Галина Заболотская: Согласно архивным данным первая передвижная выставка «Советская живопись и графика», сформированная Художественным фондом СССР, открылась в клубе на улице Бетховена (ныне — Дом офицеров на улице Кирова) в декабре 1948 года.
А полноценная выставочная деятельность началась в 1953 году, когда заработало местное отделение Художественного фонда СССР и в ноябре облисполком выделил художникам здание на проспекте Победы, которое они занимают по сегодняшний день.
В 1972-м открылся Дом культуры моряков в историческом здании биржи. В нем также проходили выставки калининградских художников и их коллег из других городов страны.
За Калининградом постепенно закрепился статус столицы маринистики. В июне 1956 года в Доме офицеров была открыта выставка картин русских художников-маринистов второй половины XIX века из фондов Центрального военно-морского музея, в августе 1961-го Калининград удостоился чести открывать первую Всесоюзную выставку художников-маринистов. Там свое творчество продемонстрировали более 150 живописцев, скульпторов и графиков, 16 из которых были калининградцами.
Можем ли мы выделить основные направления калининградской живописи на протяжении ее 80-летней истории?
Галина Заболотская: Местное искусство развивалось в контексте советского и прошло все его основные этапы: от соцреализма до поставангардных художественных практик.
В первые годы после войны превалировало искусство агитационно-пропагандистского характера. Во-первых, художников-профессионалов можно было пересчитать по пальцам. Во-вторых, это было необходимо, чтобы морально поддержать жителей новой Калининградской области, возрождающих эту землю из руин и строящих здесь новую жизнь.
Региональное искусство развивалось вне отрыва от основной части страны. Фото: Денис Гонтарь.
Одно из первых имен калининградской истории искусства — это, несомненно, Арсений Максимов. Он известен созданием макета Кенигсберга, который сыграл огромную роль в подготовке штурма города-крепости и сейчас является одним из самых знаковых экспонатов Калининградского историко-художественного музея. Но при этом он был замечательным мастером акварели, запечатлевшим архитектуру первых послевоенных лет.
Но местная художественная среда постепенно начинала «подпитываться» и творчеством приезжих художников…
Галина Заболотская: Да, уже в начале 50-х в область стали приезжать молодые выпускники столичных художественных заведений. Естественно, они привозили с собой традиции разных регионов. Это касалось и художественных подходов. Например, художникам-переселенцам первого поколения долго не удавалось освоить местный колорит, передачу особенной дождливо-туманной балтийской световоздушной среды. Это даже становилось предметом обсуждения на собраниях отделения Союза художников, о чем красноречиво свидетельствуют хранящиеся в архивах протоколы.
Ярким примером «сурового стиля» могут служить работы художника Александра Шевченко, прошедшего литовскую графическую школу. Его листы — это искусство крупных планов, монументальности и резких контрастов. Атмосферу «сурового стиля» с его лаконизмом как в композициях, так и в использовании художественных средств передают работы Алексея Грачева и Изольды Сорочкиной из коллекции нашего музея.
В 70−80-е годы сформировалось поколение художников, родившихся на этой земле.
Как в целом жили художники послевоенной эпохи? Поддерживало ли их государство?
Галина Заболотская: Да, тогда художники достаточно часто получали заказы на ту или иную работу. Заказчиками были госпредприятия, крупные учреждения, колхозные и совхозные хозяйства и так далее.
В собрании нашего музея есть великолепные работы Михаила Пясковского и Николая Карякина, однокурсников по художественному факультету ВГИКа, вместе распределившихся в Калининградскую область в 1953 году. Их привлекали образы людей, поднимающих этот город из руин и налаживающих мирную жизнь, работающих в колхозах и рыбопромысловых хозяйствах. Для этого они погружались в быт и атмосферу трудовых будней своих героев, выходили с ними в море, становились свидетелями их ежедневной рутинной работы на совхозных полях и фермах, заводах и градообразующих предприятиях. С калининградским судостроительным заводом, например, тесно сотрудничали Владимир Михайловский и Евгений Скитальцев.
История Евгения Скитальцева заслуживает особого внимания. Можно сказать, что у него говорящая фамилия…
Галина Заболотская: Он приехал в Калининград в 1946 году, а в пятидесятых возглавлял местное отделение Союза художников СССР. В определенный момент он настолько «заболел» морем и устал от административной работы, что решил попроситься на должность помощника капитана судна.
Всех претендентов на такие посты тщательно проверяли службы госбезопасности. Тогда и выяснилось, что Евгений Скитальцев в действительности являлся Николаем Ивановым, который в 1938 году дезертировал из армии. Он изготовил поддельные документы на имя Скитальцева и уехал в Ташкент, где вновь был мобилизован. После этого он участвовал в боях с нацистами и даже был награжден медалью «За отвагу». Правда, после этого художник сфабриковал справку об окончании Харьковского художественного института и приписал себе награждение орденом Красной Звезды.
Когда правда вскрылась, его исключили из всех организаций и лишили званий. Судить Скитальцева не стали. После этой неприятной истории он уехал в Эстонию.
Та самая «калининградская Мадонна». Фото: Денис Гонтарь.
А что сегодня хотят увидеть на художественных выставках гости региона?
Галина Заболотская: Туристы в наш музей приходят за местным, локальным, калининградским. В экспозиции наибольшее внимание привлекает, конечно, период становления калининградского искусства. Это, к примеру, Арсений Максимов, поскольку в его акварелях люди узнают главные архитектурные объекты региона, могут увидеть воочию, насколько они изменились. И, конечно, портрет Ананьевой, написанный Владимиром Михайловским. Ее называют «калининградской Мадонной». Еще можно упомянуть полотно «Китобои» Израила Гершбурга и многие другие вещи калининградских художников.
Почему в регионе, на ваш взгляд, так сложно складывается художественная школа? Сегодня эта проблема по-прежнему актуальна.
Галина Заболотская: На протяжении всей творческой жизни Калининграда в городе так и не открыли художественного образовательного учреждения среднего и высшего звена. Попытку предприняли в 1978 году, когда при музыкальном училище заработало художественно-оформительское отделение. Однако после нескольких выпусков оно закрылось. Из-за недостатка профессионального образования, способного поддерживать определенный уровень мастерства, можно наблюдать крайне неоднородную художественную картину в регионе.