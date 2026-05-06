Аптеки на колесах: «Губернские аптеки» готовятся обеспечить лекарствами отдаленные территории Красноярского края

Ранее Красноярский край уже участвовал в первом пилотном проекте по внедрению передвижных аптечных пунктов от Росздравнадзора. В период с 11 по 17 марта 2024 года два автомобиля «Губернских аптек» работали в западных и южных районах региона. За это время «аптеки на колесах» посетили 72 населенных пункта, преодолевая до 300 километров ежедневно. Общий охват населения составил около 38,9 тысячи человек, проживающих в малых и труднодоступных территориях.