Аптеки на колесах: «Губернские аптеки» готовятся обеспечить лекарствами отдаленные территории Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России появится уникальный способ доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. Закон о пилотном запуске передвижных аптечных пунктов подписал Президент РФ Владимир Путин.
Идея в том, чтобы обеспечить лекарствами жителей там, где нет обычных аптек. Для этого на маршруты по заранее составленному графику выпустят «аптеки на колесах» — специально оборудованные автомобили с системами хранения лекарств, поддержанием нужной температуры и возможностью работать автономно. Передвижные аптечные пункты в разных регионах страны будут работать как подразделения местных аптечных организаций, в Красноярском крае это АО «Губернские аптеки».
Проект будет запущен с 1 сентября 2026 года и будет действовать в пилотном режиме до 2029 года.
Ранее Красноярский край уже участвовал в первом пилотном проекте по внедрению передвижных аптечных пунктов от Росздравнадзора. В период с 11 по 17 марта 2024 года два автомобиля «Губернских аптек» работали в западных и южных районах региона. За это время «аптеки на колесах» посетили 72 населенных пункта, преодолевая до 300 километров ежедневно. Общий охват населения составил около 38,9 тысячи человек, проживающих в малых и труднодоступных территориях.
В мае 2025 года опыт «Губернских аптек» и мобильный аптечный пункт были представлены депутатам Государственной Думы РФ. Делегация ознакомилась с устройством автомобиля и положительно оценила результаты эксперимента. Сегодня именно этот опыт стал одной из практических основ федерального проекта.
Принятый закон о передвижных аптечных пунктах рассматривается как системное решение для обеспечения лекарственной доступности в отдаленных населенных пунктах. В Красноярском крае, где расстояния между крупными населенными пунктами и поселками могут достигать сотен километров, это особенно актуально.
Мобильные аптеки позволят не только повысить доступность лекарств, но и сформировать устойчивую логистическую систему доставки препаратов и сократить территориальное неравенство в обеспечении медикаментами. Все это в том числе соответствует миссии государственной аптечной сети — обеспечить равный доступ к услугам компании всем жителям края, независимо от их места жительства и финансового достатка.
Отметим, что в рамках федерального проекта предусмотрены ограничения. В частности, работа передвижных аптек не включает льготное лекарственное обеспечение по рецептам. Ассортимент розничной продажи также будет регулироваться отдельными нормами.
Конкретные маршруты и направления обслуживания будут определены ближе к старту эксперимента.