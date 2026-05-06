Еще один малыш трубкозуба родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Начало сезона в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде ознаменовалось рождением редкого животного — трубкозуба. Об этом сообщили в соцсетях зоопарка.
Напомним, что первый в истории зоопарка «Лимпопо» малыш трубкозуба родился в июле прошлого года. Появление малышки на свет стало особенным событием, так как эти животные крайне редко размножаются в неволе. Пол чудо-зверька назвали только в августе и вскоре ей дали имя Хиба, что переводится с африканского языка как «подарок». Хиба жила по соседству с вольером своих родителей, а в ноябре переехала в Бахчисарайский парк миниатюр.
Недавно в «Лимпопо» снова произошло чудо — родился еще один малыш трубкозуба. Сейчас в России есть только два зоопарка, где эти животные размножаются.
Для обеспечения безопасности зверька вскармливают вручную, так как манера передвижения этих животных может ему навредить в первые недели жизни. Малыша кормят каждые четыре часа — он уже постепенно начинает набирать вес.
Пока пол крохи неизвестен из-за отсутствия ярко выраженных половых признаков. У сотрудников уже есть предположения на этот счет, однако окончательно пол детеныша определят, когда он подрастет и окрепнет.
