Еще один малыш трубкозуба родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Напомним, что первый в истории зоопарка «Лимпопо» малыш трубкозуба родился в июле прошлого года. Появление малышки на свет стало особенным событием, так как эти животные крайне редко размножаются в неволе. Пол чудо-зверька назвали только в августе и вскоре ей дали имя Хиба, что переводится с африканского языка как «подарок». Хиба жила по соседству с вольером своих родителей, а в ноябре переехала в Бахчисарайский парк миниатюр.