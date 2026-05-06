Ваш телефон может отправить вас за решетку: 5 рисков назвали эксперты

И предупредили, какие сообщения не стоит отправлять и тем более хранить.

Смартфон может стать уликой против вас. Юристы выделили 5 зон риска.

Переписка в соцсетях не анонимна. Российские сервисы ВКонтакте, Mail.ru, MAX по запросу следствия выдают архивы с IP-адресами. К иностранным платформам доступа нет, но данные извлекают при физическом доступе к телефону.

Банковские приложения прозрачны для государства. Переводы организациям, признанным экстремистскими, квалифицируют как финансирование экстремизма. Срок давности часто не применяется — ответят и за старый перевод.

Фото в галерее, скриншоты, документы изучают при обыске. Любой снимок может лечь в основу обвинения. Комментарии в публичных каналах, особенно в Telegram, — риск. ФСБ и МВД мониторят ресурсы. Пару фраз хватит, чтобы попасть в список Росфинмониторинга до суда: карты заблокируют, имущество заморозят.

«Чистый» телефон — миф. Пустое устройство вызывает подозрения. Криминалистические комплексы восстанавливают даже удаленные файлы, — пишет канал «Power Device».

Совет юристов: проверяйте списки экстремистских материалов, не подписывайтесь на сомнительные каналы, взвешивайте слова в сети.

Ранее урист назвал правила — как вести себя, будучи свидетелем.