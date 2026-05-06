Батареи красноярцев охладели: в краевой столице официально завершили отопительный сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С сегодняшнего дня управляющие организации начинают перекрывать задвижки в жилых домах, прекращая подачу тепла.
Отопительный сезон было принято завершить на основе данных о погоде: в течение последней недели среднесуточная температура воздуха стабильно превышала +13 градусов при нормативе отключения +8С.
Интересно, что в этом году отопительный сезон завершился почти на неделю раньше, чем в прошлом, и стал самым коротким за последние годы. Он начался 23 сентября и продлился 225 дней. Для сравнения: в предыдущие годы продолжительность сезона составляла от 231 до 249 дней.
При этом система теплоснабжения города продолжает работать в циркуляционном режиме круглый год. Это означает, что теплоноситель находится в сети постоянно, а окончательное отключение отопления зависит от действий управляющих организаций. В случае если задвижки не перекрыты, начисление платы производится по показаниям общедомовых приборов учета, уточняют в мэрии.
После завершения отопительного периода в городе стартует подготовка к следующему сезону. Начинаются гидравлические испытания теплосетей, позволяющие выявить слабые участки и провести ремонт.
«Поставил задачу отработать недочёты, которые были выявлены в период сильных морозов. Я напомню, на холод в квартирах прошедшей зимой пожаловались более 350 красноярцев. Каждая заявка была отработана, на летний период запланированы работы по исправлению причин некачественного отопления», — сказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Помимо прочего, в городе продолжается масштабное обновление тепловой инфраструктуры. С 2020 года в Красноярске заменено порядка 300 км теплосетей, в текущем году планируется обновить еще около 55 км. По данным теплоэнергетиков, износ системы теплоснабжения снизился с 70% до 38%, также закрыто 37 неэффективных котельных, что позволило сократить выбросы в атмосферу.