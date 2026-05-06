В Свердловской области засеют около 760 тысяч гектаров земли

Примерно 760 тыс. га земли засеют в Свердловской области в этом году по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что почти половина посевной площади отведена под кормовые культуры, 41,5% — под зерновые и зернобобовые, 7,8% — под масличные, 4,3% — под картофель, 0,6% — под овощи открытого грунта. В первой декаде мая будет готова вся сельхозтехника. Областной парк машин состоит из 4 719 тракторов, 875 культиваторов, 1 245 сеялок.
В 2026 году парк техники пополнится 120 тракторами, 30 зерноуборочными и 12 кормоуборочными комбайнами. План закупки минеральных удобрений выполнен на 81,7%. Кроме того, в этом году свердловские аграрии дополнительно получат под посевы почти 20 тыс. гектаров земли, что позволит увеличить объем производимой продукции.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.