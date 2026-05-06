В День Победы в Перми запретят торговать алкоголем

9 мая на территории Пермского края, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми. За нарушения запрета предусмотрены административные штрафы: на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.