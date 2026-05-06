Выплату ко Дню Победы получили 168 ростовских ветеранов

Отделение Социального фонда по Ростовской области сообщило о начислении ежегодной выплаты ко Дню Победы 168 ветеранам региона. Денежные средства в размере 10 000 рублей были перечислены вместе с пенсией за апрель.
В ведомстве уточнили, что право на единовременную выплату также реализовано ветеранами, проживающими в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.
Параллельно в регионе продолжается акция «Окна Победы»: жители украшают окна жилых домов, офисов и учреждений георгиевскими лентами, красными звёздами и словами благодарности в адрес ветеранов.