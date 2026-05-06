Пермский «дроппер» заплатит более 550 тысяч жительнице Приморья

Жертва мошенников перевела деньги на чужой счет, но суд взыскал их с получателя вместе с процентами.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Спасска-Дальнего в декабре 2024 года перевела около 450 тысяч рублей на счет жителя Перми, поверив убеждениям злоумышленников. Прокуратура добилась через суд взыскания с получателя украденных средств, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с “дроппера” более 550 тыс. рублей — основной долг с процентами за пользование чужими деньгами», — говорится в сообщении.

Мошенники связались с женщиной в одном из мессенджеров. Они убедили потерпевшую, что перевод денег на «безопасный» счет якобы спасет ее накопления от ареста. В итоге все средства ушли на банковский счет, оформленный на жителя Перми, который часто используется для обналичивания похищенных денег.

Прокуроры подали в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Ведомство потребовало вернуть не только саму сумму перевода, но и проценты за незаконное пользование чужими деньгами. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа.

