Омские пользователи жалуются на сбои мобильного и домашнего интернета

Жители Омской области с 23 апреля фиксируют нестабильную работу интернета — как мобильного, так и домашнего, об этом рассказали наши коллеги из «СуперОмск».
Пользователи пишут о сбоях у разных операторов, недоступности привычных сайтов и соцсетей. Домашний Wi‑Fi тоже подводит: не открываются мессенджеры, не грузятся игровые серверы, а в некоторые дни пропадает связь полностью. Сервис «Детектор сбоев» называет ситуацию «умеренной», официальных заявлений об авариях или массовых отключениях не было. Операторы предпочитают отмалчиваться.
Ранее мы рассказывали, что омичей предупредили о возможных сбоях в работе интернета и банкоматов с 5 по 9 мая.