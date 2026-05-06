В ЕАО бизнесмен торговал табаком возле детского сада

Магазин, где продавали сигареты и прочую никотиносодержащую продукцию, располагался меньше чем в ста метрах от дошкольного учреждения, хотя закон такого соседства категорически не допускает.

В Еврейской автономной области судебные приставы поставили точку в истории с торговлей сигаретами, которая шла в опасной близости от дошкольного учреждения. Магазин, где продавали никотиносодержащую продукцию, располагался менее чем в ста метрах от детского сада, а это прямое нарушение закона.

Первыми тревогу забили в уполномоченном органе, который и зафиксировал недопустимое соседство. Суд признал действия индивидуального предпринимателя противоправными и обязал его немедленно прекратить реализацию табачных изделий в этой торговой точке. Исполнительный документ ушёл в отделение судебных приставов по Облученскому району, и дальше за дело взялись уже сотрудники Службы.

Приставы не стал тянуть: бизнесмену вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и подробно объяснили, чем обернётся попытка проигнорировать судебное решение. Санкции там такие, что продолжать торговлю себе дороже. Предприниматель взвесил перспективы и спорить не стал.

Сейчас продажа табака в опасной близости от детского сада полностью прекращена. Ведомство продолжает держать ситуацию на контроле, чтобы сигареты не вернулись на прилавок снова.