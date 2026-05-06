В ЕАО бизнесмен торговал табаком возле детского сада

В Еврейской автономной области судебные приставы поставили точку в истории с торговлей сигаретами, которая шла в опасной близости от дошкольного учреждения. Магазин, где продавали никотиносодержащую продукцию, располагался менее чем в ста метрах от детского сада, а это прямое нарушение закона.