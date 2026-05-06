Минсктранс предупредил о изменении маршрутов автобусов в Минске 6 мая 2026 года

В официальном телеграм-канале госпредприятия «Минсктранс» появилось официальное сообщение, касающееся изменений в автобусных маршрутах Минска в среду, 6 мая 2026 года.
Причина — проведение торжественных мероприятий у монумента Победы в центре белорусской столицы. Изменения введены с 12 часов дня.
— Движение автобусов маршрутов № 18,26,26а, 39 организуется по улицам Первомайская, З. Бядули, Козлова, просп. Машерова, — отмечается в сообщении.
Есть и еще некоторые временные изменения. В частности, автобусы № 100,115э, 300э, а также троллейбусы 22 маршрута в направлении площади Независимости будут двигаться по улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова.
В направлении площади Победы движение организовано по улицам Янки Купалы, Первомайская, З. Бядули, а также Козлова.
