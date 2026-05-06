Новое СИЗО во Владивостоке в ближайшие годы строить не будут

Федеральная программа до 2030 года не включает новые СИЗО в Приморье.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие годы во Владивостоке не планируется строительство нового следственного изолятора. Об этом в интервью деловому еженедельнику «Конкурент» заявил начальник Главного управления Минюста РФ по Приморскому краю Эдуард Мухаметов.

По словам Мухаметова, федеральная программа развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года не предусматривает возведение нового СИЗО в Приморском крае.

«Поэтому мы продолжаем работать с тем, что есть», — отметил он.

Руководитель ведомства также добавил, что заполняемость действующих изоляторов далеко не стопроцентная — места пока имеются.

Старый следственный изолятор во Владивостоке, расположенный на улице Воропаева, был построен ещё в конце XIX века. Его состояние и условия содержания заключённых неоднократно критиковались правозащитниками и общественными деятелями. Однако, судя по заявлению представителя Минюста, в ближайшей перспективе ситуация не изменится.