Новое СИЗО во Владивостоке в ближайшие годы строить не будут

В ближайшие годы во Владивостоке не планируется строительство нового следственного изолятора. Об этом в интервью деловому еженедельнику «Конкурент» заявил начальник Главного управления Минюста РФ по Приморскому краю Эдуард Мухаметов.
По словам Мухаметова, федеральная программа развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года не предусматривает возведение нового СИЗО в Приморском крае.
«Поэтому мы продолжаем работать с тем, что есть», — отметил он.
Руководитель ведомства также добавил, что заполняемость действующих изоляторов далеко не стопроцентная — места пока имеются.
Старый следственный изолятор во Владивостоке, расположенный на улице Воропаева, был построен ещё в конце XIX века. Его состояние и условия содержания заключённых неоднократно критиковались правозащитниками и общественными деятелями. Однако, судя по заявлению представителя Минюста, в ближайшей перспективе ситуация не изменится.