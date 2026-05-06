В Красноярском крае пройдет этап чемпионата по компьютерному многоборью

Региональный этап XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста пройдет 4 июня в Красноярском крае. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Соревнования пройдут в трех номинациях: среди мужчин, среди женщин и в специальной номинации «Защитник Отечества». Участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции. Они должны уверенно владеть смартфоном, уметь работать с электронной почтой, эффективно использовать поисковые системы, ориентироваться на банковских сайтах, вести активность в социальных сетях, пользоваться дебетовыми картами и понимать основную финансовую терминологию.
Чемпионат проводится в три этапа. Муниципальный отбор продлится до 18 мая. По его итогам 4 июня состоятся финальные региональные испытания в дистанционном формате. Лучшие участники получат возможность представить Красноярский край во всероссийском финале, который пройдет в Рязани с 23 по 26 июня.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.