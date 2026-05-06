Пермяки пожаловались на аномально горячие батареи в начале мая

Жителей Перми встревожили аномально горячие батареи в начале мае.
Сразу несколько читателей сайта perm.aif.ru сообщили в редакцию о резком повышении температуры батарей в жилых домах: начиная с 4 мая радиаторы стали чрезмерно горячими, что вызвало у жителей заметный дискомфорт.
«Почему батареи в микрорайоне Парковом с 4 мая вдруг стали горячими? В квартире около 50 градусов вместе с погодой», «У меня дома шпарят батареи, кипяток. Дома +28 градусов, дышать нечем», «Зачем батареи включили на максимум в Индустриальном районе? В квартире как в сауне, дети жалуются на жару», — написали пермяки.
Как объяснили в «Т Плюс», с 4 по 6 мая в Перми прошли проверки тепловых сетей на максимальную температуру в Индустриальном, Дзержинском и Кировском районах. Так, утром в день испытаний уровень нагрева поднимали до 125 .
«Испытания помогают найти “слабые места” в системе и устранить дефекты, которые могут возникнуть при сильном нагреве. Это позволит надёжно обеспечить жителей теплом даже в самые сильные морозы», — заключили в «Т Плюс».