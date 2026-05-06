Эксперт Богачев объяснил небо цвета фуксии в Калининграде

В ночь на 5 мая жители Калининграда наблюдали полярное сияние в небе. Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с aif.ru объяснил это явление.
По словам специалистов Лаборатории, это была одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени. Прошедшей ночью явление было связано с магнитной бурей уровня G2, ее источником стал выброс корональной плазмы 30 апреля.
Сергей Богачев отметил, что у Калининграда и Москвы похожая географическая широта — 55 градусов, а так как сияния периодически наблюдаются в столице, то и для Калининграда это явление неудивительно. Однако обычно при умеренных магнитных бурях сияния не очень контрастны и видны лишь при съемке на фототехнику. При этом в текущем году зона сияний спускалась даже до Крыма.