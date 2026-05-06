В Омской области простились с ветераном СВО Виктором Матнером

Как сообщается в группе «ПРОIМоскаленки» в социальной сети «ВКонтакте», в Москаленском районе Омской области простились с ветераном специальной военной операции, кавалером медали «За отвагу», гвардии ефрейтором Виктором Матнером.

Источник: Reuters

Виктор Константинович родился в 1962 году в рабочем поселке Москаленки. После окончания 8 классов Москаленской СОШ № 1 получил специальность «машинист-тракторист» в ПТУ№ 29. В 1981—1983 гг. проходил срочную службу. В 1986 г. женился, с супругой воспитали сына. Работал водителем.

«21 февраля 2024 года Виктор Константинович заключил контракт с Министерством Обороны РФ и встал на защиту Отечества. Получил минно-взрывное ранение», — заявили в группе «ПРОIМоскаленки».

Стрелок Виктор Матнер награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции», медалью «За отвагу».