В Красноярском крае стартовала регистрация на бесплатный форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026»

С 18 по 29 мая в Красноярском крае пройдет VI региональный форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства-2026».
Масштабное событие объединит предпринимателей, представителей власти, инвесторов и инноваторов Сибири для совместного поиска механизмов устойчивого экономического роста региона в условиях новой реальности.
Участников ждут мастер-классы по переговорам и управлению, хакатон по производительности труда, церемония награждения лучших предпринимателей, круглые столы и встречи с экспертами. На форуме будут работать интерактивные зоны: фотолокации, доска контактов для поиска партнеров, стенды предпринимателей и партнеров форума.
26 мая, во вторник, пройдет пленарное заседание «Сибирь как точка роста: стратегические приоритеты бизнеса в новой экономической реальности», где выступят ведущие эксперты и представители органов власти.
Основной день форума состоится 26 мая в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Деловая программа пройдет на площадках регионального центра «Мой бизнес», Сибирского института развития креативных индустрий и других институтов поддержки развития бизнеса.
«Это уникальная возможность для развития бизнеса, обмена опытом и построения прочных деловых связей. Участники смогут не только узнать о новых трендах и мерах поддержки, но и напрямую повлиять на развитие деловой среды региона», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, инвесторы. Регистрация доступна на официальном сайте дни-предпринимательства.рф.
Участие в форуме бесплатное благодаря нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Организатор форума — региональный центр «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Генеральный партнер: банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России N1000.