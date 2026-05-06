В России запустили фейк о запрете дорожного знака «Пешеходный переход» из-за желто-синих цветов

В России разоблачили фейк о том, что Госавтоинспекция запрещает дорожный знак «Пешеходный переход».
Как пишет ИА «Уральский меридиан», в Свердловской области неизвестные разослали поддельные письма по редакциям местных СМИ. В них от имени ведомства сообщалось, якобы знак запрещается, так как «цветовая гамма может вызывать нежелательные ассоциации, подрывать общественное спокойствие и формировать неверные визуальные ориентиры, дискредитировать ВС РФ». «Документ» якобы подписан полковником полиции.
В Госавтоинспекции региона эту информацию официально опровергли. Никакого запрета на такие знаки не вводили и не планируют.
Доверять следует только сообщениям, размещенным на официальных ресурсах ведомств.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.