Артисты из Новосибирска показали «Снегурочку» в Буркина-Фасо

Открытие собрало 20 тысяч зрителей, включая первых лиц государства. Особый интерес вызвало выступление российской делегации: новосибирцы удивили публику виртуозной игрой на домре и баяне. В последующие дни музыканты представили кросс-жанровую постановку «Снегурочка», объединяющую сказку, инструментальные композиции и произведения русских художников, а также провели мастер-классы и творческие встречи.
Представители двух стран обсудили взаимодействие культур и передачу ценностей молодёжи. Новосибирская филармония представила проекты, направленные на развитие детей через музыку и искусство.
В прошлом году музыканты из Новосибирска уже выступали в Буркина-Фасо с программой «Пушкин в Африке».
Ранее «Сиб.фм» писал, что Новосибирск заключил партнерство со столицей Буркина-Фасо Уагадугу.