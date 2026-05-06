Артисты из Новосибирска показали «Снегурочку» в Буркина-Фасо

Артисты Новосибирской филармонии представили российскую культуру на одном из крупнейших фестивалей Западной Африки — Национальной неделе культуры Буркина-Фасо.

Источник: Сиб.фм

Открытие собрало 20 тысяч зрителей, включая первых лиц государства. Особый интерес вызвало выступление российской делегации: новосибирцы удивили публику виртуозной игрой на домре и баяне. В последующие дни музыканты представили кросс-жанровую постановку «Снегурочка», объединяющую сказку, инструментальные композиции и произведения русских художников, а также провели мастер-классы и творческие встречи.

Представители двух стран обсудили взаимодействие культур и передачу ценностей молодёжи. Новосибирская филармония представила проекты, направленные на развитие детей через музыку и искусство.

В прошлом году музыканты из Новосибирска уже выступали в Буркина-Фасо с программой «Пушкин в Африке».

Ранее «Сиб.фм» писал, что Новосибирск заключил партнерство со столицей Буркина-Фасо Уагадугу.