Артисты из Новосибирска показали «Снегурочку» в Буркина-Фасо

Открытие собрало 20 тысяч зрителей, включая первых лиц государства. Особый интерес вызвало выступление российской делегации: новосибирцы удивили публику виртуозной игрой на домре и баяне. В последующие дни музыканты представили кросс-жанровую постановку «Снегурочка», объединяющую сказку, инструментальные композиции и произведения русских художников, а также провели мастер-классы и творческие встречи.