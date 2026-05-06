Как экотуризм в Волгоградской области стал хитом

Волгоградская область всегда была центром притяжения многочисленных гостей. Это не удивительно: регион может гордиться как богатым культурно-историческим наследием, так и редкими природными богатствами. В последние годы туризм у нас стремительно развивается сразу в нескольких направлениях.
Парки, усадьбы, музеи.
Цифры говорят сами за себя: согласно данным статистики за 2025 г., Волгоградскую область посетили порядка 2,1 млн человек, рост турпотока за год составил 10%.
Традиционно во время празднования Дня Победы регион привлекает тысячи гостей. Причём едут к нам не только из России, но из-за рубежа. Патриотический туризм — направление круглогодичное, и долгое время регион был известен именно благодаря ему.
Однако в последние годы, помимо патриотического направления, Волгоградская область привлекает многочисленных гостей разнообразными событиями и гастрономическими традициями, активно развивается агротуризм.
Так, гости с удовольствием знакомятся с традициями донского казачества, включая историю, обряды и обычаи. Всем нравятся и блюда, которые можно отведать лишь в наших краях, — волжскую уху, сарептскую горчицу, арбузный мёд.
«Мы получили большое удовольствие от поездки в Иловлю, в музей казачества (это филиал Волгоградского областного краеведческого музея на 75-м километре трассы Волгоград — Москва. — Ред.), — рассказала гостья нашего региона из Самары Светлана Ларионова. — Он в очень красивом месте расположен, как нам рассказали, это настоящая казачья усадьба. Увидели и курень, и мастерские, и конюшни, а дочь в восторге была от настоящей прялки».
«Мы в 2025 г. всей семьёй приехали в Камышин на Арбузный фестиваль, — рассказал Игорь Неверов из Саратова. — Давно так хорошо не отдыхали, и таких вкусных арбузов никогда не пробовали. Обязательно приедем в ваши края ещё попутешествовать!».
Относительно недавно и в самом Волгограде появилось место для увлекательного отдыха — это Центральный парк культуры и отдыха. За сравнительно короткое время здесь появились порядка 40 объектов для развлечений, созданы зелёные площадки для тихого отдыха, есть водные аттракционы, вольеры с животными и многое другое.
В апреле 2026 г. ЦПКиО стал победителем всероссийской премии «Парки России»: он взял первый приз в номинации «Парк развлечений». В 2025 г. он был признан лучшим среди объектов, развивающихся в рамках государственно-частного партнёрства.
Для туристов главное, что они смогут найти в парке место и развлечения по душе, зону для фото, возможность перекусить, поучаствовать в том или ином празднике.
Радует и обновлённый городской сад Волгограда, где также проходит масса увлекательных событий — начиная от танцевальных вечеров и заканчивая демонстрацией фильмов. Также гости города с удовольствием гуляют по обновлённой набережной Волгограда, посещают дендрарий Красноармейского района, ботанический сад в Волжском, музей-заповедник «Старая Сарепта». Выбрать есть из чего!
Если хочется тишины.
В последние годы акцент туризма сместился на умиротворяющие природные красоты. Волгоградская область для этого идеальное место.
В апреле туристический сезон открыли семь природных парков региона: в них разработаны 45 турмаршрутов и экологических троп. Для путешественников работают зелёные стоянки, смотровые площадки и рыболовные базы.
По информации облкомприроды, в этом сезоне природные парки станут сочетать отдых с природоохранными акциями, экологическими праздниками. Развивается это направление в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
С каждым годом в природных парках становится всё больше и точек притяжения, и гостей: за 10 лет число любителей экотуризма в регионе увеличилось в 15 раз. Все они могут убедиться: в наших красивых южных краях им всегда рады и найдут, чем удивить.
Все в гости к нам.
Тема развития сферы гостеприимства обсуждалась в ходе недавнего совещания под руководством губернатора Андрея Бочарова.
"В 2025 г. Волгоградскую область посетили больше 2 млн человек, — отметил глава региона. — Можно говорить о том, что мы вышли на показатели советского времени. Несмотря на трудности современного периода, в целом рост туристического потока в регионе идёт с положительной динамикой.
Реализацию наших флагманских проектов в сфере туризма необходимо вести в плановом порядке, также следует продолжить решение вопросов создания инновационного историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинском и развития Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».
Туристическая сфера Волгоградской области активно развивается в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Сейчас в регионе можно путешествовать по 334 разнообразным маршрутам, создаётся и совершенствуется инфраструктура, разрабатываются новые турпродукты".