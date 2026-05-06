Северянин продает сторублевки с символикой ЧМ-2018 и Олимпиады в Сочи за миллионы

Житель Лабытнанги в ЯНАО выставил на продажу четыре сторублевые банкноты, выпущенные к Олимпиаде в Сочи и Чемпионату мира по футболу в России. За весь набор он просит 3,5 миллиона рублей.
Как пишет «Север-пресс», в объявлении на популярном сайте указано, что купюры новые, в обороте не были и не имеют заломов. Продавец готов обсуждать цену и допускает торг.
Тираж олимпийских сторублёвок 2014 года составил 20 миллионов экземпляров. Банкнот, посвященных чемпионату мира 2018 года, выпустили на 400 тысяч больше. Несмотря на это, владелец оценивает свой лот в миллионы рублей.
