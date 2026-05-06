В Казани протестируют новый троллейбус «Авангард» с запасом хода 20 км

Уже в четверг, 7 мая, на улицы столицы Татарстана выйдет современный низкопольный троллейбус «Авангард» от вологодского производителя. Его тестовый прогон запускает МУП «Метроэлектротранс». Новинка может проехать без контактной сети 20 км и вмещает до 86 пассажиров. В салоне 30 сидений, система снижения шума, видеомониторы и USB-разъемы для зарядки гаджетов.