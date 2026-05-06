Опрос показал, что по мнению родителей мешает детям готовиться к экзаменам

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более половины родителей (56%) считают, что соцсети и гаджеты больше всего мешают их детям готовиться к экзаменам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Рокфон», имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».
«Более половины (56%) опрошенных родителей школьников считают, что прежде всего готовиться к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) их ребенку мешают социальные сети и гаджеты… 48% респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% — раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что реже в качестве отвлекающего фактора были названы друзья и одноклассники (35% респондентов), привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать (29%), а также беспорядок на рабочем месте или в классе (22%).
«Серьезно отвлекают от экзаменов и разговоры окружающих (такой ответ дали 53% опрошенных), работающий телевизор или радио (50%), шум улицы и транспорта (48%), ремонтные работы (46%). По словам родителей, реже всего школьники отвлекаются на звуки шагов и топот (35%), а также на фоновые шумы от различной техники (31%)», — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что многие родители также сталкиваются с жалобами детей на условия в классе: плохое освещение (43%), температура в помещении (41%), фоновый шум и отвлекающие звуки (37%). Отмечается, что только 11% опрошенных родителей заявили, что их дети не жаловались вообще.
Сообщается, что в опросе приняли участие одна тысяча человек.